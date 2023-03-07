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Васильев Григорий Васильевич

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Место рождения

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Василий

Мать: не указана

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Васильева Ольга

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Васильева Ольга

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Таисия Григорьевна

Мать ребёнка: Васильева Ольга

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Васильева Ольга

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Васильева Ольга

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Ольга

Смерть
Неизвестно
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