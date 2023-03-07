Васильев Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Васильева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Борис Григорьевич
Мать ребёнка: Васильева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Таисия Григорьевна
Мать ребёнка: Васильева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Васильева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Васильева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Ольга
Смерть
Неизвестно