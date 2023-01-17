Васильева Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Васильев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Васильев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Таисия Григорьевна
Отец ребёнка: Васильев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Васильев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Васильев Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно