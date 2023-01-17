Васильева Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Васильев Григорий Васильевич

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Васильев Григорий Васильевич

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Таисия Григорьевна

Отец ребёнка: Васильев Григорий Васильевич

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Васильев Григорий Васильевич

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Васильев Григорий Васильевич

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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