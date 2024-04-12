Клепиков Григорий Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлепиков Григорий Константинов

Клепиков Григорий Константинов

avatar

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1796 г.р.
Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Клепиков Константин Васильев

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Воинкова (клепикова) Варвара Григорьева

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Клепиков Димитрий Григорьев

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1801

Дочь: Макрина Григорьева

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.08.1802

Сын: Клепиков Самуил Григорьев

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.10.1803

Дочь: Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1809

Дочь: Мариамия Григорьева

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.10.1810

Сын: Клепиков Фома Григорьев

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.11.1815

Жена: Клепикова Евдокия Леонтьева

Рождение ребёнка
22.05.1816

Дочь: Новопашина Феодосия Григорьева

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.05.1817

Сын: Клепиков Фалалей Григорьев

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1818

Сын: Клепиков Матвий Григорьев

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.10.1819

Дочь: Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.08.1823

Сын: Клепиков Лаврентий Григорьев

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.10.1824

Сын: Клепиков Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.1826

Дочь: Агафия Григорьева

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.06.1827

Сын: Клепиков Тимофей Григорьев

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.04.1830

Дочь: Керкира Григорьева

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.05.1831

Сын: Клепиков Николай Григорьев

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.10.1832

Дочь: Фивея Григорьева

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.11.1835

Сын: Клепиков Нил Григорьев

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клепикова Евдокия Михайлова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close