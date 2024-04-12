Клепиков Григорий Константинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Клепиков Константин Васильев
Дочь: Воинкова (клепикова) Варвара Григорьева
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Михайлова
Сын: Клепиков Димитрий Григорьев
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Михайлова
Дочь: Макрина Григорьева
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Михайлова
Сын: Клепиков Самуил Григорьев
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Михайлова
Дочь: Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Михайлова
Дочь: Мариамия Григорьева
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Михайлова
Дочь: Новопашина Феодосия Григорьева
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева
Сын: Клепиков Фалалей Григорьев
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева
Сын: Клепиков Матвий Григорьев
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева
Дочь: Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева
Сын: Клепиков Лаврентий Григорьев
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева
Сын: Клепиков Андрей Григорьев
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева
Дочь: Агафия Григорьева
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева
Сын: Клепиков Тимофей Григорьев
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева
Дочь: Керкира Григорьева
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева
Сын: Клепиков Николай Григорьев
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева
Дочь: Фивея Григорьева
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Леонтьева