Клепикова (Новопашенная) Евдокия Леонтьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Новопашина Феодосия Григорьева
Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов
Сын: Клепиков Фалалей Григорьев
Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов
Сын: Клепиков Матвий Григорьев
Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов
Сын: Клепиков Лаврентий Григорьев
Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов
Сын: Клепиков Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов
Дочь: Агафия Григорьева
Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов
Сын: Клепиков Тимофей Григорьев
Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов
Дочь: Керкира Григорьева
Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов
Сын: Клепиков Николай Григорьев
Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов
Дочь: Фивея Григорьева
Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов
Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов