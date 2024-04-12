Клепикова (Новопашенная) Евдокия Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепикова (Новопашенная) Евдокия Леонтьева

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Новопашенной Лев (Леонтий) Кондратиев

Мать: Новопашенная Васса Симионова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.11.1815

Муж: Клепиков Григорий Константинов

Рождение ребёнка
22.05.1816

Дочь: Новопашина Феодосия Григорьева

Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.05.1817

Сын: Клепиков Фалалей Григорьев

Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1818

Сын: Клепиков Матвий Григорьев

Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.10.1819

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.08.1823

Сын: Клепиков Лаврентий Григорьев

Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.10.1824

Сын: Клепиков Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.1826

Дочь: Агафия Григорьева

Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.06.1827

Сын: Клепиков Тимофей Григорьев

Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.04.1830

Дочь: Керкира Григорьева

Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.05.1831

Сын: Клепиков Николай Григорьев

Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.10.1832

Дочь: Фивея Григорьева

Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.11.1835

Сын: Клепиков Нил Григорьев

Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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