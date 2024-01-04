Новопашина (Клепикова) Феодосия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашина (Клепикова) Феодосия Григорьева

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

22.05.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1816

Отец: Клепиков Григорий Константинов

Мать: Клепикова Евдокия Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
15.05.1839

Муж: Новопашенной Максим Васильев

Рождение ребёнка
10.09.1839

Дочь: Евфимия Максимова (Михайлова)

Отец ребёнка: Новопашенной Максим Васильев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.08.1840

Дочь: Анна Максимова

Отец ребёнка: Новопашенной Максим Васильев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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