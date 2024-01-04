Новопашина (Клепикова) Феодосия Григорьева
Место рождения
Дата рождения22.05.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1816
Бракосочетание
15.05.1839
Рождение ребёнка
10.09.1839
Дочь: Евфимия Максимова (Михайлова)
Отец ребёнка: Новопашенной Максим Васильев
Рождение ребёнка
30.08.1840
Дочь: Анна Максимова
Отец ребёнка: Новопашенной Максим Васильев
Смерть
Неизвестно