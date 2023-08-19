Новопашенной Лев (Леонтий) Кондратиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенной Лев (Леонтий) Кондратиев

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

Около 1729 г.р.

Жена

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Новопашенной Кондратий Иванов

Мать: Новопашенная Акилина Федорова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Новопашенной Сергий Леонтиев

Мать ребёнка: Новопашенная Васса Симионова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Анна Леонтиева

Мать ребёнка: Новопашенная Васса Симионова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Клепикова Евдокия Леонтьева

Мать ребёнка: Новопашенная Васса Симионова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: София Леонтиева

Мать ребёнка: Новопашенная Васса Симионова

Рождение ребёнка
16.02.1801

Дочь: Мариамия Леонтиева

Мать ребёнка: Новопашенная Васса Симионова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Новопашенной Терентий Львов

Мать ребёнка: Новопашенная Васса Симионова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.05.1803

Сын: Новопашенной Никита Леонтиев

Мать ребёнка: Новопашенная Васса Симионова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.08.1807

Дочь: Евдокия Леонтиева

Мать ребёнка: Новопашенная Васса Симионова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.05.1812

Дочь: Мавра Леонтиева

Мать ребёнка: Новопашенная Васса Симионова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новопашенная Васса Симионова

Смерть
Неизвестно
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