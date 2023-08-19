Новопашенной Лев (Леонтий) Кондратиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1774
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Новопашенной Сергий Леонтиев
Мать ребёнка: Новопашенная Васса Симионова
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Анна Леонтиева
Мать ребёнка: Новопашенная Васса Симионова
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Клепикова Евдокия Леонтьева
Мать ребёнка: Новопашенная Васса Симионова
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: София Леонтиева
Мать ребёнка: Новопашенная Васса Симионова
Рождение ребёнка
16.02.1801
Дочь: Мариамия Леонтиева
Мать ребёнка: Новопашенная Васса Симионова
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Новопашенной Терентий Львов
Мать ребёнка: Новопашенная Васса Симионова
Рождение ребёнка
27.05.1803
Сын: Новопашенной Никита Леонтиев
Мать ребёнка: Новопашенная Васса Симионова
Рождение ребёнка
03.08.1807
Дочь: Евдокия Леонтиева
Мать ребёнка: Новопашенная Васса Симионова
Рождение ребёнка
03.05.1812
Дочь: Мавра Леонтиева
Мать ребёнка: Новопашенная Васса Симионова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно