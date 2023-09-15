Новопашенной Сергий Леонтиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Бракосочетание
07.01.1810
Рождение ребёнка
24.02.1811
Дочь: Лошкарева Евдокия Сергиева
Мать ребёнка: Новопашенная Евдокия Симионова
Рождение ребёнка
02.09.1813
Сын: Новопашенной Захарий Сергиев
Мать ребёнка: Новопашенная Евдокия Симионова
Рождение ребёнка
12.12.1814
Сын: Новопашенной Спиридон Сергиев
Мать ребёнка: Новопашенная Евдокия Симионова
Рождение ребёнка
13.01.1817
Дочь: Татьяна Сергиева
Мать ребёнка: Новопашенная Евдокия Симионова
Бракосочетание
19.01.1823
Рождение ребёнка
15.03.1839
Дочь: Дария Сергиева
Мать ребёнка: Новопашенная Марья Александрова
Рождение ребёнка
27.09.1840
Сын: Новопашенной Савватий Сергиев
Мать ребёнка: Новопашенная Марья Александрова
д
Рождение ребёнка
16.02.1844
Сын: Новопашенной Архипп Сергиев
Мать ребёнка: Новопашенная Марья Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно