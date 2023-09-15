Новопашенной Сергий Леонтиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенной Сергий Леонтиев

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Около 1774 г.р.

Жена

Около 1793 г.р.
Около 1794 г.р.
Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Новопашенной Лев (Леонтий) Кондратиев

Мать: Новопашенная Васса Симионова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.01.1810

Жена: Новопашенная Евдокия Симионова

Рождение ребёнка
24.02.1811

Дочь: Лошкарева Евдокия Сергиева

Мать ребёнка: Новопашенная Евдокия Симионова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.09.1813

Сын: Новопашенной Захарий Сергиев

Мать ребёнка: Новопашенная Евдокия Симионова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.12.1814

Сын: Новопашенной Спиридон Сергиев

Мать ребёнка: Новопашенная Евдокия Симионова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1817

Дочь: Татьяна Сергиева

Мать ребёнка: Новопашенная Евдокия Симионова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
19.01.1823

Жена: Новопашенная Марья Андреева

Рождение ребёнка
15.03.1839

Дочь: Дария Сергиева

Мать ребёнка: Новопашенная Марья Александрова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.09.1840

Сын: Новопашенной Савватий Сергиев

Мать ребёнка: Новопашенная Марья Александрова

д
Рождение ребёнка
16.02.1844

Сын: Новопашенной Архипп Сергиев

Мать ребёнка: Новопашенная Марья Александрова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новопашенная Марья Александрова

Смерть
Неизвестно
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