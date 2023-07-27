Новопашенная (Новопашенная) Марья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1839
Дочь: Дария Сергиева
Отец ребёнка: Новопашенной Сергий Леонтиев
Рождение ребёнка
27.09.1840
Сын: Новопашенной Савватий Сергиев
Отец ребёнка: Новопашенной Сергий Леонтиев
д
Рождение ребёнка
16.02.1844
Сын: Новопашенной Архипп Сергиев
Отец ребёнка: Новопашенной Сергий Леонтиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно