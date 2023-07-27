Новопашенная (Новопашенная) Марья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Новопашенная) Марья Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1839

Дочь: Дария Сергиева

Отец ребёнка: Новопашенной Сергий Леонтиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.09.1840

Сын: Новопашенной Савватий Сергиев

Отец ребёнка: Новопашенной Сергий Леонтиев

д
Рождение ребёнка
16.02.1844

Сын: Новопашенной Архипп Сергиев

Отец ребёнка: Новопашенной Сергий Леонтиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новопашенной Сергий Леонтиев

Смерть
Неизвестно
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