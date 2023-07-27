Новопашенная (Охотнина) Евдокия Симионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Охотнина) Евдокия Симионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

23.07.1820

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1810

Муж: Новопашенной Сергий Леонтиев

Рождение ребёнка
24.02.1811

Дочь: Лошкарева Евдокия Сергиева

Отец ребёнка: Новопашенной Сергий Леонтиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.09.1813

Сын: Новопашенной Захарий Сергиев

Отец ребёнка: Новопашенной Сергий Леонтиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.12.1814

Сын: Новопашенной Спиридон Сергиев

Отец ребёнка: Новопашенной Сергий Леонтиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1817

Дочь: Татьяна Сергиева

Отец ребёнка: Новопашенной Сергий Леонтиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
23.07.1820
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: ль горячки
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