Новопашенная (Охотнина) Евдокия Симионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти23.07.1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1810
Рождение ребёнка
24.02.1811
Дочь: Лошкарева Евдокия Сергиева
Отец ребёнка: Новопашенной Сергий Леонтиев
Рождение ребёнка
02.09.1813
Сын: Новопашенной Захарий Сергиев
Отец ребёнка: Новопашенной Сергий Леонтиев
Рождение ребёнка
12.12.1814
Сын: Новопашенной Спиридон Сергиев
Отец ребёнка: Новопашенной Сергий Леонтиев
Рождение ребёнка
13.01.1817
Дочь: Татьяна Сергиева
Отец ребёнка: Новопашенной Сергий Леонтиев
Смерть
23.07.1820
Причина смерти: ль горячки