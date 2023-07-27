Новопашенная (Новопашенная) Акилина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Новопашенная) Акилина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

11.07.1804

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Новопашенной Степан Кондратьев

Отец ребёнка: Новопашенной Кондратий Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Новопашенной Лев (Леонтий) Кондратиев

Отец ребёнка: Новопашенной Кондратий Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Новопашенной Прокопий Кондратьев

Отец ребёнка: Новопашенной Кондратий Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новопашенной Кондратий Иванов

Смерть
11.07.1804
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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