Новопашенная (Новопашенная) Акилина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смерти11.07.1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Новопашенной Степан Кондратьев
Отец ребёнка: Новопашенной Кондратий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Новопашенной Лев (Леонтий) Кондратиев
Отец ребёнка: Новопашенной Кондратий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Новопашенной Прокопий Кондратьев
Отец ребёнка: Новопашенной Кондратий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.1804