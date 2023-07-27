Клепикова (Клепикова) Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти23.10.1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Воинкова (клепикова) Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Клепиков Димитрий Григорьев
Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов
Рождение ребёнка
18.07.1801
Дочь: Макрина Григорьева
Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов
Рождение ребёнка
20.08.1802
Сын: Клепиков Самуил Григорьев
Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов
Рождение ребёнка
14.10.1803
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов
Рождение ребёнка
18.02.1809
Дочь: Мариамия Григорьева
Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов
Рождение ребёнка
10.10.1810
Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1813
Причина смерти: от застарелых венерических ран