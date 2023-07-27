Клепикова (Клепикова) Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепикова (Клепикова) Евдокия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

23.10.1813

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Воинкова (клепикова) Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Клепиков Димитрий Григорьев

Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1801

Дочь: Макрина Григорьева

Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.08.1802

Сын: Клепиков Самуил Григорьев

Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.10.1803

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1809

Дочь: Мариамия Григорьева

Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.10.1810

Сын: Клепиков Фома Григорьев

Отец ребёнка: Клепиков Григорий Константинов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепиков Григорий Константинов

Смерть
23.10.1813
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от застарелых венерических ран
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