Парамонов Сисой Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Потапов Григорий Карпович
Мать: Потапова Анна Яковлевна
Бракосочетание
08.02.1878
Бракосочетание
09.06.1880
Рождение ребёнка
20.01.1884
Дочь: (Парамонова) Анна Сисоевна
Мать ребёнка: Парамонова (Симонова) Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.06.1886
Сын: Парамонов Тимофей Исакиевич
Мать ребёнка: Парамонова (Симонова) Дарья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно