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Парамонов Сисой Григорьевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Потапов Григорий Карпович

Мать: Потапова Анна Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.02.1878

Жена: Парамонова (Стюклина) Мавра Кузьминична

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.06.1880

Жена: Парамонова (Симонова) Дарья Тимофеевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1884

Дочь: (Парамонова) Анна Сисоевна

Мать ребёнка: Парамонова (Симонова) Дарья Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1886

Сын: Парамонов Тимофей Исакиевич

Мать ребёнка: Парамонова (Симонова) Дарья Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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