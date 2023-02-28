Потапова Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1856
Сын: Потапов Исакий Григорьевич
Отец ребёнка: Потапов Григорий Карпович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Парамонов Сисой Григорьевич
Отец ребёнка: Потапов Григорий Карпович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Парамонов Ефим Григорьевич
Отец ребёнка: Потапов Григорий Карпович
Рождение ребёнка
01.08.1869
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Потапов Григорий Карпович
Рождение ребёнка
28.07.1873
Сын: Потапов Трофим Григорьевич
Отец ребёнка: Потапов Григорий Карпович
Рождение ребёнка
19.12.1875
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Потапов Григорий Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парамонов Илья
Отец ребёнка: Потапов Григорий Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно