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Потапова Анна Яковлевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1856

Сын: Потапов Исакий Григорьевич

Отец ребёнка: Потапов Григорий Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Парамонов Сисой Григорьевич

Отец ребёнка: Потапов Григорий Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Парамонов Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Потапов Григорий Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1869

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Потапов Григорий Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1873

Сын: Потапов Трофим Григорьевич

Отец ребёнка: Потапов Григорий Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.12.1875

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Потапов Григорий Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парамонов Илья

Отец ребёнка: Потапов Григорий Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Григорий Карпович

Смерть
Неизвестно
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