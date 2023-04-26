Парамонова (Симонова) Дарья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.1880
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1884
Дочь: (Парамонова) Анна Сисоевна
Отец ребёнка: Парамонов Сисой Григорьевич
Рождение ребёнка
10.06.1886
Сын: Парамонов Тимофей Исакиевич
Отец ребёнка: Парамонов Сисой Григорьевич
Смерть
Неизвестно