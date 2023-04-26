Парамонова (Симонова) Дарья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Симонова) Дарья Тимофеевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.06.1880

Муж: Парамонов Сисой Григорьевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1884

Дочь: (Парамонова) Анна Сисоевна

Отец ребёнка: Парамонов Сисой Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1886

Сын: Парамонов Тимофей Исакиевич

Отец ребёнка: Парамонов Сисой Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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