Бычков Исай Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычков Исай Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

1917 г.р.
1927 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бычкова Марфа Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бычкова Марфа Степановна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бычкова Марфа Степановна

Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бычкова Марфа Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бычкова Марфа Степановна

Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
14.01.1917

Сын: Бычков Никифор Исаевич

Мать ребёнка: Бычкова Марфа Степановна

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1927

Сын: Бычков Сергей (Терентий) Исаевич

Мать ребёнка: Бычкова Марфа Степановна

Россия
Рождение ребёнка
23.03.1938

Сын: Бычков Григорий Исаевич

Мать ребёнка: Бычкова Марфа Степановна

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
1975

Жена: Бычкова Марфа Степановна

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