Бычков Исай Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1917
Мать ребёнка: Бычкова Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Бычков Сергей (Терентий) Исаевич
Мать ребёнка: Бычкова Марфа Степановна
Россия
Рождение ребёнка
23.03.1938
Мать ребёнка: Бычкова Марфа Степановна
Бракосочетание
1975
Жена: Бычкова Марфа Степановна