Бычков Сергей (Терентий) Исаевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1927
Дата смерти16.01.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Бычков Исай Макарович
Мать: Бычкова Марфа Степановна
Россия
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
УВД
Рождение ребёнка
?.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бычкова Евдокия (Мария) Ивановна
красноярский край, идринский р-н, д. Б-Салба
Рождение ребёнка
14.06.1953
Сын: Бычков Владимир Терентьевич
Мать ребёнка: Бычкова Евдокия (Мария) Ивановна
Красноярский край, Идринский р-н
Смерть
16.01.1990