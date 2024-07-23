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Бычков Сергей (Терентий) Исаевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1927

Дата смерти

16.01.1990

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Бычков Исай Макарович

Мать: Бычкова Марфа Степановна

Россия
Место жительства
Неизвестно
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Работа или профессия
Неизвестно
УВД
Рождение ребёнка
?.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бычкова Евдокия (Мария) Ивановна

красноярский край, идринский р-н, д. Б-Салба
Рождение ребёнка
14.06.1953

Сын: Бычков Владимир Терентьевич

Мать ребёнка: Бычкова Евдокия (Мария) Ивановна

Красноярский край, Идринский р-н
Смерть
16.01.1990
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

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