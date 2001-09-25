Бычкова (Ситкина) Евдокия (Мария) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Ситкина) Евдокия (Мария) Ивановна

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Место рождения

Красноярский край, Идринский р-н, село Ново-Покровка

Дата рождения

20.08.1932

Дата смерти

25.09.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1932

Отец: Ситкин Иван

Мать: не указана

Красноярский край, Идринский р-н, село Ново-Покровка
Рождение ребёнка
?.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычков Сергей (Терентий) Исаевич

красноярский край, идринский р-н, д. Б-Салба
Рождение ребёнка
14.06.1953

Сын: Бычков Владимир Терентьевич

Отец ребёнка: Бычков Сергей (Терентий) Исаевич

Красноярский край, Идринский р-н
Смерть
25.09.2001
Красноярский край, Курагинский р-н, п. Курагино

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