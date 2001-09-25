Бычкова (Ситкина) Евдокия (Мария) Ивановна
Место рожденияКрасноярский край, Идринский р-н, село Ново-Покровка
Дата рождения20.08.1932
Дата смерти25.09.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1932
Отец: Ситкин Иван
Мать: не указана
Красноярский край, Идринский р-н, село Ново-Покровка
Рождение ребёнка
?.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бычков Сергей (Терентий) Исаевич
красноярский край, идринский р-н, д. Б-Салба
Рождение ребёнка
14.06.1953
Сын: Бычков Владимир Терентьевич
Отец ребёнка: Бычков Сергей (Терентий) Исаевич
Красноярский край, Идринский р-н
Смерть
25.09.2001
Красноярский край, Курагинский р-н, п. Курагино