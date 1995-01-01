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Бычков Никифор Исаевич

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Место рождения

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

14.01.1917

Дата смерти

01.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1917

Отец: Бычков Исай Макарович

Мать: Бычкова Марфа Степановна

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Виктор Никифорович

Мать ребёнка: Бычкова Вера Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Никифоровна

Мать ребёнка: Бычкова Вера Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Вера Прокопьевна

Рождение ребёнка
01.08.1948

Дочь: Былкова Валентина Никифоровна

Мать ребёнка: Бычкова Вера Прокопьевна

Рождение ребёнка
03.09.1950

Дочь: Новоженова Надежда Никифоровна

Мать ребёнка: Бычкова Вера Прокопьевна

Красноярский край, Курагинский р-н
Рождение ребёнка
03.01.1951

Сын: Лукьянов Николай Никифорович

Мать ребёнка: Бычкова Вера Прокопьевна

Рождение ребёнка
03.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бычкова Вера Прокопьевна

Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
23.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бычкова Вера Прокопьевна

Красноярский край, Курагинский р-н большая Солба
Смерть
01.01.1995

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