Бычков Никифор Исаевич
Место рождения
Дата рождения14.01.1917
Дата смерти01.01.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1917
Отец: Бычков Исай Макарович
Мать: Бычкова Марфа Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Виктор Никифорович
Мать ребёнка: Бычкова Вера Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Никифоровна
Мать ребёнка: Бычкова Вера Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бычкова Вера Прокопьевна
Рождение ребёнка
01.08.1948
Дочь: Былкова Валентина Никифоровна
Мать ребёнка: Бычкова Вера Прокопьевна
Рождение ребёнка
03.09.1950
Дочь: Новоженова Надежда Никифоровна
Мать ребёнка: Бычкова Вера Прокопьевна
Красноярский край, Курагинский р-н
Рождение ребёнка
03.01.1951
Сын: Лукьянов Николай Никифорович
Мать ребёнка: Бычкова Вера Прокопьевна
Рождение ребёнка
03.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бычкова Вера Прокопьевна
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
23.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бычкова Вера Прокопьевна
Красноярский край, Курагинский р-н большая Солба
Смерть
01.01.1995