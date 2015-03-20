Бычков Григорий Исаевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1938
Дата смерти20.03.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1938
Отец: Бычков Исай Макарович
Мать: Бычкова Марфа Степановна
Место жительства
Неизвестно
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.03.2015