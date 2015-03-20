Бычков Григорий Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБычков Григорий Исаевич

Бычков Григорий Исаевич

avatar

Место рождения

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

23.03.1938

Дата смерти

20.03.2015

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1938

Отец: Бычков Исай Макарович

Мать: Бычкова Марфа Степановна

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.03.2015

Мы используем куки для улучшения работы сайта.