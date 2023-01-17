Борминская (Клейменова) Ольга Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борминская (Клейменова) Ольга Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1886

Муж: Борминский Егор Ильин

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Борминский Василий Егорович

Отец ребёнка: Борминский Егор Ильин

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Борминский Егор Ильин

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Клавдия Егорова

Отец ребёнка: Борминский Егор Ильин

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Борминский Федор Егорович

Отец ребёнка: Борминский Егор Ильин

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Борминский Михаил Егорович

Отец ребёнка: Борминский Егор Ильин

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Марина Егоровна

Отец ребёнка: Борминский Егор Ильин

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Борминский Николай Егорович

Отец ребёнка: Борминский Егор Ильин

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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