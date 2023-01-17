Борминская (Клейменова) Ольга Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1886
Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1889
Сын: Борминский Василий Егорович
Отец ребёнка: Борминский Егор Ильин
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Борминский Егор Ильин
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Клавдия Егорова
Отец ребёнка: Борминский Егор Ильин
Рождение ребёнка
1899
Сын: Борминский Федор Егорович
Отец ребёнка: Борминский Егор Ильин
Рождение ребёнка
1902
Сын: Борминский Михаил Егорович
Отец ребёнка: Борминский Егор Ильин
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Марина Егоровна
Отец ребёнка: Борминский Егор Ильин
Рождение ребёнка
1906
Сын: Борминский Николай Егорович
Отец ребёнка: Борминский Егор Ильин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно