Борминский Егор Ильин
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Крещение
1868
Бракосочетание
1886
Рождение ребёнка
1889
Сын: Борминский Василий Егорович
Мать ребёнка: Борминская Ольга Антонова
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Борминская Ольга Антонова
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Клавдия Егорова
Мать ребёнка: Борминская Ольга Антонова
Рождение ребёнка
1899
Сын: Борминский Федор Егорович
Мать ребёнка: Борминская Ольга Антонова
Рождение ребёнка
1902
Сын: Борминский Михаил Егорович
Мать ребёнка: Борминская Ольга Антонова
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Марина Егоровна
Мать ребёнка: Борминская Ольга Антонова
Рождение ребёнка
1906
Сын: Борминский Николай Егорович
Мать ребёнка: Борминская Ольга Антонова
Смерть
Неизвестно