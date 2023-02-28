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Борминский Егор Ильин

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Место рождения

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Борминский Илья Петров

Мать: Борминская Матрена Яковлева

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
1868
Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1886

Жена: Борминская Ольга Антонова

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Борминский Василий Егорович

Мать ребёнка: Борминская Ольга Антонова

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Борминская Ольга Антонова

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Клавдия Егорова

Мать ребёнка: Борминская Ольга Антонова

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Борминский Федор Егорович

Мать ребёнка: Борминская Ольга Антонова

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Борминский Михаил Егорович

Мать ребёнка: Борминская Ольга Антонова

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Марина Егоровна

Мать ребёнка: Борминская Ольга Антонова

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Борминский Николай Егорович

Мать ребёнка: Борминская Ольга Антонова

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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