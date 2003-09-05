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Подобный Сергей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1950

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1950

Отец: Подобный Андрей Павлович

Мать: Подобная Анна Артемовна

Рождение ребёнка
08.02.1975

Сын: Подобный Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Подобная Екатерина

Рождение ребёнка
12.05.1987

Дочь: Подобная Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Подобная Екатерина

Рождение ребёнка
04.01.?

Сын: Подобный Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: Подобная Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подобная Екатерина

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