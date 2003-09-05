Подобный Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1950
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1950
Отец: Подобный Андрей Павлович
Мать: Подобная Анна Артемовна
Рождение ребёнка
08.02.1975
Сын: Подобный Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Подобная Екатерина
Рождение ребёнка
12.05.1987
Дочь: Подобная Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Подобная Екатерина
Рождение ребёнка
04.01.?
Сын: Подобный Вячеслав Сергеевич
Мать ребёнка: Подобная Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подобная Екатерина