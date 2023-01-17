Подобный Андрей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подобный Андрей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.11.1946

Жена: Подобная Анна Артемовна

Рождение ребёнка
02.09.1950

Сын: Подобный Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Подобная Анна Артемовна

Рождение ребёнка
Около 1953

Сын: Подобный Александр Андреевич

Мать ребёнка: Подобная Анна Артемовна

Рождение ребёнка
Около 1956

Сын: Подобный Николай Андреевич

Мать ребёнка: Подобная Анна Артемовна

Смерть
Неизвестно
Ветка, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
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