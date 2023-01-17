Подобный Андрей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.11.1946
Жена: Подобная Анна Артемовна
Рождение ребёнка
02.09.1950
Сын: Подобный Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Подобная Анна Артемовна
Рождение ребёнка
Около 1953
Сын: Подобный Александр Андреевич
Мать ребёнка: Подобная Анна Артемовна
Рождение ребёнка
Около 1956
Сын: Подобный Николай Андреевич
Мать ребёнка: Подобная Анна Артемовна
Смерть
Неизвестно
Ветка, Ольгинский муниципальный район, Приморский край