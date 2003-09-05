Подобный Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодобный Александр Андреевич

Подобный Александр Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1953

Отец: Подобный Андрей Павлович

Мать: Подобная Анна Артемовна

Рождение ребёнка
18.07.1978

Сын: Подобный Евгений Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подобный Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close