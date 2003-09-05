Подобный Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1953
Отец: Подобный Андрей Павлович
Мать: Подобная Анна Артемовна
Рождение ребёнка
18.07.1978
Сын: Подобный Евгений Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подобный Владимир Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно