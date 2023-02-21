Подобная Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1975
Сын: Подобный Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Подобный Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
12.05.1987
Дочь: Подобная Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Подобный Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
04.01.?
Сын: Подобный Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Подобный Сергей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно