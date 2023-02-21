Подобная Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подобная Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1975

Сын: Подобный Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Подобный Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
12.05.1987

Дочь: Подобная Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Подобный Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
04.01.?

Сын: Подобный Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Подобный Сергей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подобный Сергей Андреевич

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