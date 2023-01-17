Бузилов Михаил Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1828
Крещение
23.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
03.12.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.01.1849
Жена: Бузилова Мария Михеевна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте: | Самуил Трофимов Токарев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Бузилов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Бузилова Мария Михеевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Вавилова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Бузилова Мария Михеевна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Бузилова Мария Михеевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бузилов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Бузилова Мария Михеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно