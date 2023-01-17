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Бузилов Михаил Кондратьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Бузилов Кондратий Леонтьевич

Мать: Бузилова Параскева Кирилловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
03.12.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.01.1849

Жена: Бузилова Мария Михеевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте: | Самуил Трофимов Токарев
Рождение ребёнка
1850

Сын: Бузилов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Бузилова Мария Михеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Вавилова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Бузилова Мария Михеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Бузилов Потап Михайлович

Мать ребёнка: Бузилова Мария Михеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бузилов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Бузилова Мария Михеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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