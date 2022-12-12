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Бузилов Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Бузилов Михаил Кондратьевич

Мать: Бузилова Мария Михеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1870

Жена: Бузилова Надежда Флоровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Кондратий Тимофеев Комисаров
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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