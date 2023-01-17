Бузилова (Чумакова) Надежда Флоровна
Место рождения
Дата рождения24.09.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1851
Крещение
24.10.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Петра Евсегниева Климовских сын Иван | Павла Иванова Козминых жена Настасья Михайлова
Бракосочетание
11.02.1870
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Кондратий Тимофеев Комисаров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно