Бузилова (Кондюрина) Параскева Кирилловна
Место рождения
Дата рождения02.11.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1805
Бракосочетание
09.02.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжанин Алексий Иванов Кошилин
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бузилов Тихон Кондратьевич
Отец ребёнка: Бузилов Кондратий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бузилов Михаил Кондратьевич
Отец ребёнка: Бузилов Кондратий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Дарья Кондратьевна
Отец ребёнка: Бузилов Кондратий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ведениева Евдокия Кондратьевна
Отец ребёнка: Бузилов Кондратий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия Кондратьевна
Отец ребёнка: Бузилов Кондратий Леонтьевич
Рождение ребёнка
13.11.1844
Сын: Бузилов Павел Кондратьевич
Отец ребёнка: Бузилов Кондратий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Бузилов Иосиф Кондратьевич
Отец ребёнка: Бузилов Кондратий Леонтьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно