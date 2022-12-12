Бузилова (Кондюрина) Параскева Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова (Кондюрина) Параскева Кирилловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

02.11.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1805

Отец: Кондюрин Кирилл Саввич

Мать: Кондюрина Пелагия Макаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1825

Муж: Бузилов Кондратий Леонтьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжанин Алексий Иванов Кошилин
Рождение ребёнка
1828

Сын: Бузилов Тихон Кондратьевич

Отец ребёнка: Бузилов Кондратий Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Бузилов Михаил Кондратьевич

Отец ребёнка: Бузилов Кондратий Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дарья Кондратьевна

Отец ребёнка: Бузилов Кондратий Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ведениева Евдокия Кондратьевна

Отец ребёнка: Бузилов Кондратий Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евдокия Кондратьевна

Отец ребёнка: Бузилов Кондратий Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.11.1844

Сын: Бузилов Павел Кондратьевич

Отец ребёнка: Бузилов Кондратий Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Бузилов Иосиф Кондратьевич

Отец ребёнка: Бузилов Кондратий Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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