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Свешникова Татьяна Андреевна

Место рождения

Суздаль, Московская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1722

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Бракосочетание
Около 1740

Муж: Свешников Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Свешников Карп Иванович

Отец ребёнка: Свешников Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Свешникова) Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Свешников Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Свешникова) Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Свешников Иван Семёнович

Смерть
1794

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