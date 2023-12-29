Свешникова Татьяна Андреевна
Место рожденияСуздаль, Московская Губерния Российская Империя
Дата рождения1722
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Бракосочетание
Около 1740
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Свешников Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Свешникова) Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Свешников Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Свешникова) Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Свешников Иван Семёнович