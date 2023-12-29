Свешников Карп Иванович
Место рожденияСуздаль, Московская Губерния Российская Империя
Дата рождения1750
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Свешникова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Свешникова) Дарья Карповна
Мать ребёнка: Свешникова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Свешникова Анна Никифоровна