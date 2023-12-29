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Свешников Карп Иванович

Место рождения

Суздаль, Московская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1750

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Свешников Иван Семёнович

Мать: Свешникова Татьяна Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Рождение ребёнка
1777

Сын: Свешников Иван Карпович

Мать ребёнка: Свешникова Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Свешникова) Дарья Карповна

Мать ребёнка: Свешникова Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Свешников Яким Карпович

Мать ребёнка: Свешникова Анна Никифоровна

Смерть
1800

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