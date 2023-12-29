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Свешников Иван Семёнович

Место рождения

Суздаль, Московская Губерния Царство Русское

Дата рождения

1716

Дата смерти

1768

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Свешников Семён Нефёдович

Мать: Свешникова Дарья Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
Около 1740

Жена: Свешникова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Свешников Карп Иванович

Мать ребёнка: Свешникова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Свешникова) Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Свешникова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Свешникова) Мелания Ивановна

Мать ребёнка: Свешникова Татьяна Андреевна

Смерть
1768

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