Свешников Иван Семёнович
Место рожденияСуздаль, Московская Губерния Царство Русское
Дата рождения1716
Дата смерти1768
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
Около 1740
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Свешникова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Свешникова) Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Свешникова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Свешникова) Мелания Ивановна
Мать ребёнка: Свешникова Татьяна Андреевна