Лактионова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лактионова Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Лактионова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Лактионов Дмитрий Пантелеев

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1826

Сын: Лактионов Парамон Дмитриевич

Отец ребёнка: Лактионов Дмитрий Пантелеев

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лактионова Наталия Дмитриевна

Отец ребёнка: Лактионов Дмитрий Пантелеев

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лактионов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Лактионов Дмитрий Пантелеев

Смерть
Неизвестно
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