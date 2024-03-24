Лактионова Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Лактионова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Лактионов Дмитрий Пантелеев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Лактионов Парамон Дмитриевич
Отец ребёнка: Лактионов Дмитрий Пантелеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лактионова Наталия Дмитриевна
Отец ребёнка: Лактионов Дмитрий Пантелеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лактионов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Лактионов Дмитрий Пантелеев
Смерть
Неизвестно