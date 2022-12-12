село Донское, село Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Донское

Труновский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ставропольский уезд
101Село Донское.при р. Ташле на почтовая, тракте из Ставрополя в Ростов на Дону.48½83028632913великороссыправославныеЦерковь 1, народное нештатное училище 1, водяных мельниц 11, хлеб. обществ. магазинов 2, питейных домов 19, оптовых складовь спирта 3, лавок 6, горшечный завод 1, ярмарка Показать все
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Труновский район
13046Донскоесело45°27'41°59'L-37-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Труновский муниципальный район, Сельское поселение Донской сельсовет
7654404101с Донское#Н/Д
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