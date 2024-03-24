Лактионов Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лактионов Дмитрий Пантелеев
Мать: Лактионова Ксения
Рождение ребёнка
1859
Сын: Лактионов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Лактионова Евдокия Федорова
Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лактионов Ефим Николаевич
Мать ребёнка: Лактионова Евдокия Федорова
Смерть
Неизвестно