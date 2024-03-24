Лактионов Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лактионов Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лактионов Дмитрий Пантелеев

Мать: Лактионова Ксения

Рождение ребёнка
1859

Сын: Лактионов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Лактионова Евдокия Федорова

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лактионов Ефим Николаевич

Мать ребёнка: Лактионова Евдокия Федорова

Смерть
Неизвестно
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