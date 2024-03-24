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Лактионов Дмитрий Пантелеев

Место рождения

Курская губерния Судженский уезд село Корочка

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: Лактионов Пантелей

Мать: не указана

Курская губерния Судженский уезд село Корочка
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Лактионова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Лактионова Ксения

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1826

Сын: Лактионов Парамон Дмитриевич

Мать ребёнка: Лактионова Ксения

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Иммиграция
С 1826 ст.
Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Переселен в 1826 г. из Курской губернии Судженского уезда села Корочка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лактионова Наталия Дмитриевна

Мать ребёнка: Лактионова Ксения

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лактионов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Лактионова Ксения

Смерть
Неизвестно
Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
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