Лактионов Дмитрий Пантелеев
Место рожденияКурская губерния Судженский уезд село Корочка
Дата рождения1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
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Рождение
1792 ст.
Отец: Лактионов Пантелей
Курская губерния Судженский уезд село Корочка
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Лактионова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Лактионова Ксения
Рождение ребёнка
1826
Сын: Лактионов Парамон Дмитриевич
Мать ребёнка: Лактионова Ксения
Иммиграция
С 1826 ст.
Переселен в 1826 г. из Курской губернии Судженского уезда села Корочка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лактионова Наталия Дмитриевна
Мать ребёнка: Лактионова Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лактионов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Лактионова Ксения
Смерть
Неизвестно