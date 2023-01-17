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Хорошавин Андрей Павлович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Хорошавин Павел Ефимович

Мать: Хорошавина Мавра Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
25.01.1784 ст.

Жена: Хорошавина Марфа Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1784г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1014 невеста Талицкого прихода починока Новорасчистного отец Иван Гудин оба первым браком
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Степанида Андреевна

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Хорошавин Степан Андреевич

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Хорошавин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Анисия Андреевна

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Ирина

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1825
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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