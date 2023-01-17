Хорошавин Андрей Павлович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
25.01.1784 ст.
1784г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1014 невеста Талицкого прихода починока Новорасчистного отец Иван Гудин оба первым браком
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Степанида Андреевна
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Хорошавин Степан Андреевич
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Анисия Андреевна
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорошавина Ирина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1825