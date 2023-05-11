Хорошавина (Гудина) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина (Гудина) Марфа Ивановна

Хорошавина (Гудина) Марфа Ивановна

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
25.01.1784 ст.

Муж: Хорошавин Андрей Павлович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1784г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1014 невеста Талицкого прихода починока Новорасчистного отец Иван Гудин оба первым браком
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Степанида Андреевна

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Павлович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Хорошавин Степан Андреевич

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Павлович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Хорошавин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Павлович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Анисия Андреевна

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Павлович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close