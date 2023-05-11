Хорошавина (Гудина) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1784 ст.
1784г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1014 невеста Талицкого прихода починока Новорасчистного отец Иван Гудин оба первым браком
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Хорошавин Степан Андреевич
Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Анисия Андреевна
Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795