Хорошавина (Летягина) Мавра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
тажа округа
Рождение ребёнка
1751
Сын: Хорошавин Никифор Павлович
Отец ребёнка: Хорошавин Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Смирнова Параскева Павловна
Отец ребёнка: Хорошавин Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Хорошавин Андрей Павлович
Отец ребёнка: Хорошавин Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Хорошавин Павел Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795