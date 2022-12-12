Хорошавина (Летягина) Мавра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Летягина) Мавра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

тажа округа
Рождение ребёнка
1751

Сын: Хорошавин Никифор Павлович

Отец ребёнка: Хорошавин Павел Ефимович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Смирнова Параскева Павловна

Отец ребёнка: Хорошавин Павел Ефимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Хорошавин Андрей Павлович

Отец ребёнка: Хорошавин Павел Ефимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Хорошавин Павел Ефимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Павел Ефимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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