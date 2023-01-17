Позняков Иван Лаврентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Бракосочетание
08.10.1823 ст.
Жена: Познякова Анна Макарова
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Познякова Варвара Иванова
Мать ребёнка: Познякова Анна Макарова
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Позняков Петр Иванов
Мать ребёнка: Познякова Анна Макарова
Рождение ребёнка
Около ?.03.1834
Дочь: Познякова Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Познякова Анна Макарова
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Познякова Анна Макарова
Смерть
После 1858