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Позняков Иван Лаврентьев

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Позняков Лаврентий Родионов

Мать: Познякова Мелания Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
08.10.1823 ст.

Жена: Познякова Анна Макарова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Познякова Варвара Иванова

Мать ребёнка: Познякова Анна Макарова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Позняков Петр Иванов

Мать ребёнка: Познякова Анна Макарова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1834

Дочь: Познякова Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Познякова Анна Макарова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Позняков Василий Иванов

Мать ребёнка: Познякова Анна Макарова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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