Познякова Мелания Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Познякова Марина Лаврентьева
Отец ребёнка: Позняков Лаврентий Родионов
Бракосочетание
До 1801
Рождение ребёнка
Около 1805
Отец ребёнка: Позняков Лаврентий Родионов
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Познякова Анисья Лаврентьева
Отец ребёнка: Позняков Лаврентий Родионов
Смерть
После 1834