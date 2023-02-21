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Познякова Мелания Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Познякова Марина Лаврентьева

Отец ребёнка: Позняков Лаврентий Родионов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1801

Муж: Позняков Лаврентий Родионов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Позняков Иван Лаврентьев

Отец ребёнка: Позняков Лаврентий Родионов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Познякова Анисья Лаврентьева

Отец ребёнка: Позняков Лаврентий Родионов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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