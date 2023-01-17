Позняков Лаврентий Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПозняков Лаврентий Родионов

Позняков Лаврентий Родионов

avatar

Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Позняков Аникей Егоров

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Познякова Марина Лаврентьева

Мать ребёнка: Познякова Мелания Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1801

Жена: Познякова Мелания Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Позняков Иван Лаврентьев

Мать ребёнка: Познякова Мелания Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Познякова Анисья Лаврентьева

Мать ребёнка: Познякова Мелания Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1832
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close