Позняков Лаврентий Родионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Позняков Аникей Егоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Познякова Марина Лаврентьева
Мать ребёнка: Познякова Мелания Михайлова
Бракосочетание
До 1801
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: Познякова Мелания Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Познякова Анисья Лаврентьева
Мать ребёнка: Познякова Мелания Михайлова
Смерть
1832