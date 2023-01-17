Познякова Анна Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1823 ст.
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Познякова Варвара Иванова
Отец ребёнка: Позняков Иван Лаврентьев
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Позняков Петр Иванов
Отец ребёнка: Позняков Иван Лаврентьев
Рождение ребёнка
Около ?.03.1834
Дочь: Познякова Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Позняков Иван Лаврентьев
Смерть
Между 1834 и 1858
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Позняков Иван Лаврентьев