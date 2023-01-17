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Познякова Анна Макарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.10.1823 ст.

Муж: Позняков Иван Лаврентьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Познякова Варвара Иванова

Отец ребёнка: Позняков Иван Лаврентьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Позняков Петр Иванов

Отец ребёнка: Позняков Иван Лаврентьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1834

Дочь: Познякова Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Позняков Иван Лаврентьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между 1834 и 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Позняков Василий Иванов

Отец ребёнка: Позняков Иван Лаврентьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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