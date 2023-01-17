Тючкалов Матвей Борисович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.
Сын: Тючкалов Василиск Матвеевич
Мать ребёнка: - Агрипина -
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Дочь: Тючкалова Ирина Матвеевна
Мать ребёнка: - Агрипина -
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Дочь: Тючкалова Любовь Матвеевна
Мать ребёнка: - Агрипина -
Смерть
Неизвестно