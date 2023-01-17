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Тючкалов Матвей Борисович

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Место рождения

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1738 или 1739 г.р.

Мать

Вычислено 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776 ст.

Отец: Тючкалов Борис Михайлович

Мать: Колупаева Софья Ивановна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.

Сын: Тючкалов Василиск Матвеевич

Мать ребёнка: - Агрипина -

Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Дочь: Тючкалова Ирина Матвеевна

Мать ребёнка: - Агрипина -

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Дочь: Тючкалова Любовь Матвеевна

Мать ребёнка: - Агрипина -

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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