Колупаева Софья Ивановна
Место рожденияд. Колупаевская (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина)
Дата рожденияВычислено 1737 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1737 ст.
Отец: Колупаев Иван -
Мать: не указана
д. Колупаевская (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1763 ст.
Сын: Тючкалов Михаил Борисович
Отец ребёнка: Тючкалов Борис Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.
Сын: Тючкалов Матвей Борисович
Отец ребёнка: Тючкалов Борис Михайлович
Смерть
Неизвестно