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Колупаева Софья Ивановна

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Место рождения

д. Колупаевская (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина)

Дата рождения

Вычислено 1737 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Рождение
Вычислено 1737 ст.

Отец: Колупаев Иван -

Мать: не указана

д. Колупаевская (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1763 ст.

Сын: Тючкалов Михаил Борисович

Отец ребёнка: Тючкалов Борис Михайлович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.

Сын: Тючкалов Матвей Борисович

Отец ребёнка: Тючкалов Борис Михайлович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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