Колупаев Иван -
Место рожденияд. Колупаевская (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Колупаевская (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина)
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.
Дочь: Колупаева Софья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
д. Колупаевская (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина)
Смерть
Неизвестно