Колупаев Иван - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаев Иван -

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Место рождения

д. Колупаевская (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Колупаевская (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина)
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.

Дочь: Колупаева Софья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

д. Колупаевская (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина)
Смерть
Неизвестно
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