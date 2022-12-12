Тючкалов Василиск Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тючкалов Василиск Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1776 г.р.

Мать

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800 ст.

Отец: Тючкалов Матвей Борисович

Мать: - Агрипина -

Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.

Дочь: Чучкалова Наталья Василисковна

Мать ребёнка: - Мария Яковлевна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1845 ст.

Сын: Чучкалов Михаил Василисков

Мать ребёнка: - Мария Яковлевна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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