Тючкалов Василиск Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800 ст.
Отец: Тючкалов Матвей Борисович
Мать: - Агрипина -
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.
Дочь: Чучкалова Наталья Василисковна
Мать ребёнка: - Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
15.09.1845 ст.
Сын: Чучкалов Михаил Василисков
Мать ребёнка: - Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно