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- Агрипина -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.

Сын: Тючкалов Василиск Матвеевич

Отец ребёнка: Тючкалов Матвей Борисович

Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Дочь: Тючкалова Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Тючкалов Матвей Борисович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Дочь: Тючкалова Любовь Матвеевна

Отец ребёнка: Тючкалов Матвей Борисович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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