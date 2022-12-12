- Агрипина -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.
Сын: Тючкалов Василиск Матвеевич
Отец ребёнка: Тючкалов Матвей Борисович
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Дочь: Тючкалова Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Тючкалов Матвей Борисович
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Дочь: Тючкалова Любовь Матвеевна
Отец ребёнка: Тючкалов Матвей Борисович
Смерть
Неизвестно