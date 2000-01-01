Петрова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Петров Селивестр (Сильвестр) Евстафьевич

Отец ребёнка: Петров Евстафий Юдевич

Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Потапова Татьяна Евстафьевна

Отец ребёнка: Петров Евстафий Юдевич

Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1893

Сын: Петров Пётр Евстафьевич

Отец ребёнка: Петров Евстафий Юдевич

Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
08.05.1896

Сын: Петров Григорий Евстафьевич

Отец ребёнка: Петров Евстафий Юдевич

Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Феодосия Евстафьевна

Отец ребёнка: Петров Евстафий Юдевич

Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1904

Сын: Петров Аверьян Евстафьевич

Отец ребёнка: Петров Евстафий Юдевич

Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus
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