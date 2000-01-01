Петрова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Петров Селивестр (Сильвестр) Евстафьевич
Отец ребёнка: Петров Евстафий Юдевич
Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Потапова Татьяна Евстафьевна
Отец ребёнка: Петров Евстафий Юдевич
Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Петров Евстафий Юдевич
Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
08.05.1896
Сын: Петров Григорий Евстафьевич
Отец ребёнка: Петров Евстафий Юдевич
Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Феодосия Евстафьевна
Отец ребёнка: Петров Евстафий Юдевич
Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1904
Сын: Петров Аверьян Евстафьевич
Отец ребёнка: Петров Евстафий Юдевич
Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus