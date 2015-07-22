Петров Пётр Евстафьевич
Место рожденияSkvortsovo, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1893
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Петров Евстафий Юдевич
Мать: Петрова Евдокия
Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
21.09.1921
Дочь: Соболева Ефимия Петровна
Мать ребёнка: Петрова Анастасия Еремеевна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Петрова Анастасия Еремеевна
Рождение ребёнка
10.05.1927
Дочь: Ермолова Матрёна Петровна
Мать ребёнка: Петрова Анастасия Еремеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1977
Похороны
Неизвестно
Luchai, Vitebsk Region Belarus