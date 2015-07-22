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Петров Пётр Евстафьевич

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Место рождения

Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1893

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Петров Евстафий Юдевич

Мать: Петрова Евдокия

Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
21.09.1921

Дочь: Соболева Ефимия Петровна

Мать ребёнка: Петрова Анастасия Еремеевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Петров Антон Петрович

Мать ребёнка: Петрова Анастасия Еремеевна

Рождение ребёнка
10.05.1927

Дочь: Ермолова Матрёна Петровна

Мать ребёнка: Петрова Анастасия Еремеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1977
Похороны
Неизвестно
Luchai, Vitebsk Region Belarus
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